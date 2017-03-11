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الاحتلال يفرج عن الأسيرة بيان عزام بعد اعتقال دام 40 شهرا

الجمعة 10 يوليو 2020 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن الأسيرة بيان عزام بعد اعتقال دام 40 شهرا


رام الله /سما/

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال أفرجت، عن ممثلة الأسيرات في سجن الدامون الأسيرة بيان عزام فرعون من العيزرية شرق القدس المحتلة، بعد اعتقال دام 40 شهرا.

وكانت محكمة الاحتلال أصدرت حكما بحق الأسيرة فرعون (24 عاما)، يقضي بالسجن الفعلي مدة 40 شهرا، إضافة إلى تغريمها بمبلغ 2000 شيقل.

وبينت الهيئة، أن الأسيرة فرعون اعتقلت بتاريخ 11/3/2017، وأبقى عليها موقوفة مدة 21 شهرا قبل أن يصدر بحقها الحكم النهائي، وهي خطيبة الأسير أحمد عزام والذي يقضي حكماً بالسجن الفعلي مدة 5 سنوات وثمانية أشهر.

#الاحتلال #بيان عزام #اعتقال

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