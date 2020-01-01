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الشرطة تفض حفل زفاف في قلقيلية وتوقف العريس

الجمعة 10 يوليو 2020 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تفض حفل زفاف في قلقيلية وتوقف العريس


قلقيلية/سما/

فضّت الشرطة والأجهزة الأمنيّة ليلة الجمعة حفل زفاف في محافظة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة لمخالفة أصحابه التعليمات الصادرة من الحكومة الفلسطينية بمنع التجمّعات للحد من فيروس كورونا.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه "وتنفيذًا لقانون الطوارئ الذي أقرته الحكومة الفلسطينية والقاضي بمنع التجمعات والتجمهر للحد من فايروس كورونا، بعد ورود معلومات لعمليات شرطة المحافظة حول إقامة حفل زفاف وتجمهر عدد من المواطنين بهذا الحفل بإحدى القرى بمحافظة قلقيلية؛ تحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية إلى المكان وعملت على فض الحفل وإنهائه بهدوء".

وأوضحت الشرطة أنها أوقفت العريس ووالده لمخالفتهم التعليمات وأحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهما أصولًا.

#الشرطة #افراح #قلقيلية

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