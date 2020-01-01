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الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من القدس ورام الله

الجمعة 10 يوليو 2020 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من القدس ورام الله


رام الله /سما/

اعتقلت قوات الاحتلال فجر الجمعة ثلاثة شبان من مدينتي القدس ورام الله المحتلتين.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم مدينة رام الله واعتقلت الشابين عبد الله سامي دويك من مخيم الجلزون، وأحمد علي أحمد بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وأفادت مصادر فلسطينية أن مواجهات اندلعت في مخيم الجلزون بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز بكثافة تجاه منازل المواطنين.

كما احتجزت قوات الاحتلال عدداً من الصحفيين واستولت على هواتفهم النقالة، ومنعتهم من تصوير الأحداث.

وأشارت المصادر، إلى أن متطوعي الدفاع المدني وفرقة الإسعاف بالمخيم عقّموا المنزل الذي اقتحمته قوات الاحتلال، ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

واعتقلت قوات الاحتـلال صباح اليوم شابًا من منطقة راس الجبل ببلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة.

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