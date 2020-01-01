عناوين الصحف الفلسطينية

رام الله/سما/

تصدر استشهاد شاب في قرية كفل حارس شمال مدينة سلفيت برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الجمعة.

كما ركزت الصحف الثلاث على تسجيل وفاة 3 مواطنين متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا من محافظة الخليل، ليرتفع عدد الوفيات إلى 27.

الحياة الجديدة:

نائب في الكونغرس الأميركي تقدم بمشروع قانون "عدم الاعتراف بالضم الإسرائيلي"

استشهاد الشاب ابراهيم ابو يعقوب من كفل حارس برصاص الاحتلال

3 وفيات و262 إصابة بـ "كورونا".. والكيلة في الخليل اليوم

روسيا تجدد رفضها لخطة "الضم"

المهرجان الوطني الرابع ضد "الضم" الثلاثاء المقبل في البيرة

رحال: نتفهم مطالب النقابة العامة لعمال النقل لكن التعليمات الصحية أهم

أبو عفش: الفلسطينيون مؤسسون في ركائز الاقتصاد اللبناني ورافد من روافده

الأيام:

3 وفيات من محافظتي قلقيلية والخليل وتسجيل 262 إصابة جديدة بـ "كورونا"

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في قرية كفل حارس ومستوطنون يعتدون على أملاك مواطني اللبن الشرقية

جنيف: بعثة فلسطين تدعو لمحاسبة إسرائيل على جرائمها

العسيلي: توقف نحو 30% من جملة الاستيراد وانخفاض نسبة إغلاق المنشآت بسبب "كورونا"

إسرائيل: 4 وفيات و1650 إصابة جديدة بـ "كورونا".. نتنياهو: استعجلنا بفتح الأسواق وعاد الفيروس بسرعة

لابيد: الاحتجاجات على تباطؤ الاقتصاد قد تتحول إلى العنف

"كورونا" في العالم: أكثر من 555 ألف وفاة و12 مليونا و311 ألف إصابة

القدس:

شهيد وجريح في كفل حارس

3 وفيات وتسجيل 262 إصابة بالفيروس في فلسطين

حوالي 112 ألف فلسطيني في التجمعات التي ينوي الاحتلال ضمها

لجنة في الكونغرس الأميركي تصوت على شمل "قانون صندوق السلام الفلسطيني - الإسرائيلي" في ميزانية عام 2021

"أوتشا": الاحتلال يخنق القدس والضفة بـ593 حاجزا عسكريا

4 وفيات و1650 إصابة بكورونا في إسرائيل خلال 24 ساعة وتجهيز أقسام طوارئ في المستشفيات

أكثر من 550 ألف وفاة و12 مليون إصابة حول العالم