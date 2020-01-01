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طهران: سماع دوي انفجار أعقبه انقطاع الكهرباء

الجمعة 10 يوليو 2020 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طهران: سماع دوي انفجار أعقبه انقطاع الكهرباء


طهران / وكالات /

سُمع دوي انفجار في غرب العاصمة الإيرانية، طهران، فجر اليوم الجمعة، وفقا لوكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية نقلا عن تقارير على الإنترنت، وأعقب ذلك انقطاع الكهرباء في منطقة الانفجار في الضواحي الواقعة غربي طهران.

وشهدت البلاد عدة انفجارات حول منشآت عسكرية ونووية وصناعية خلال الأسبوع الأخير. ولم تقدم الهيئة أي معلومات إضافية عن سبب الانفجار ولم تذكر إن كان هناك ضحايا.

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم الثلاثاء الماضي، بأن شخصين قتلا في انفجار بمصنع في جنوب طهران.

ويوم الخميس الأسبوع الماضي، اندلع حريق في مبنى في منشأة نطنز تحت الأرض الإيرانية، وهي محور برنامج تخصيب اليورانيوم في البلاد. وقالت السلطات إن الهجوم تسبب بأضرار جسيمة.

وقتل 19 شخصا في انفجار بمنشأة طبية بشمال طهران، الأسبوع الماضي، وقال مسؤول إنه نتج عن تسرب للغاز.

وفي 26 حزيران/يونيو الماضي، وقع انفجار شرقي طهران بالقرب من قاعدة بارشين العسكرية. وقالت السلطات إن سبب الانفجار تسرب من منشأة للغاز في منطقة خارج القاعدة.

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