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الصحة العالمية : الوضع يزداد خطورة و"كورونا" اصبح خارج السيطرة في معظم دول العالم

الجمعة 10 يوليو 2020 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية : الوضع يزداد خطورة و"كورونا" اصبح خارج السيطرة في معظم دول العالم


وكالات-

حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن فيروس كورونا المستجد ليس تحت السيطرة في معظم أنحاء العالم ويزداد سوءا وخطورة ، وأعلنت أنها تعمل على تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة تعاملها مع جائحة مرض كوفيد-19 وكذلك استجابة الحكومات لها.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في اجتماع عبر الإنترنت مع ممثلي الدول أعضاء المنظمة البالغ عددها 194 إن رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، هيلين كلارك، ورئيسة ليبيريا السابقة، إلين جونسون سيرليف، وافقتا على قيادة اللجنة واختيار أعضائها.

وأضاف تيدروس بحسب وكالة رويترز"هذا وقت مراجعة النفس"، مشيراً إلى أن أعضاء المنظمة كانوا قد دعوا في مايو أيار بالإجماع إلى تقييم الاستجابة العالمية للجائحة.

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