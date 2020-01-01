  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل شابا من الجلزون

الجمعة 10 يوليو 2020 08:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، الشاب عبد الله سامي دويك من مخيم الجلزون شمال محافظة رام الله والبيرة.

وأوضح مركز الجلزون للإعلام المجتمعي، أن قوات الاحتلال داهمت المخيم من عدة مداخل، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان وإطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع، واعتقلت الشاب دويك.

وأضاف المركز أن قوات الاحتلال احتجزت طاقمه واستولت على أجهزتهم الخلوية، ومنعتهم من التصوير.

وأشار إلى أن فرقة إسعاف ومتطوعي الدفاع المدني بالمخيم، نفذت عملية تعقيم للمنزل الذي تم اقتحامه، ضمن إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

الأكثر قراءة اليوم

الجيش المصري يتحرك بشكل مفاجئ ومتزامن مع مناورات عسكرية تركية قرب حدود مصر

تحذيرات من انهيار قطاعات الإنتاج في قطاع غزة

كاتب أردني يكشف تفاصيل حديثه مع هنية: التقارب بين فتح وحماس خطوة أولى.. ستليها خطوات!

إسرائيل تسرّع تسلحها بطائرات جديدة استعدادًا للمعركة مع إيران

مصادر: المقترحات الجديدة لصفقة تبادل أسرى لا تلبي شروط المقاومة..

سرايا القدس: الاحتلال فشل بتحقيق أهدافه رغم الحرب الخفية والعلنية.. ونتابع كافة المجريات على الارض..!

وزارة الصحة: تسجيل 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الأخبار الرئيسية

الصحة العالمية : الوضع يزداد خطورة و"كورونا" اصبح خارج السيطرة في معظم دول العالم

صور.. استشهاد مواطن وإصابة آخر قرب سلفيت

"ييش دين الإسرائيلية": إسرائيليون ارتكبوا جرائم أبرتهايد ضد الإنسانية" في الضفة والضحايا فلسطينيين

89

هآرتس: كورونا الفلسطيني… بين خطر صحي ولقمة عيش مهددة وبرنامج حكومي غائب..!

6

الجيش المصري يتحرك بشكل مفاجئ ومتزامن مع مناورات عسكرية تركية قرب حدود مصر