ألمانيا توافق على تسليم غواصة جديدة لمصر

برلين /سما/

وافق مجلس الأمن الاتحادي الألماني على تسليم غواصة عسكرية إلى مصر، حيث يسمح لشركة ThyssenKrupp المصنعة لها بتسليمها إلى الجانب المصري.

ووفقا لوسائل الإعلام الألمانية، أعلن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أن اللجنة الاقتصادية للبوندستاغ وافقت أيضا على تسليم الغواصة لمصر.

وكانت القوات المسلحة المصرية قد أعلنت أنها تسلمت شهر أبريل الماضي، بميناء كيل الألماني ثالث غواصة مصرية حديثة من طراز (209/1400) رقم (S-43) ألمانية الصنع.

وكانت قد تسبب هذه الصفقة في أزمة كبيرة في إسرائيل، حيث تم التحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسببها، وعلق قائلا إنه وافق على بيع غواصات ألمانية من إنتاج شركة "ThyssenKrupp" لمصر لأسباب تتعلق بأسرار إسرائيل وأمنها.

ونفى نتنياهو، في مقابلة مفاجئة أجرتها معه القناة الـ12 الإسرائيلية، أن تكون لديه أي منفعة مالية من بيع الغواصات الألمانية لمصر.

وأشار نتنياهو، إلى أنه لا يمكنه الكشف عن أسباب موافقته على بيع الغواصات لمصر، لأنها تتعلق بأسرار الدولة.

وأوضح: "الأسباب التي انطلقت منها أمنية بحتة. ودولة إسرائيل لديها أسرار يعرفها حصرا رئيس الوزراء وعدة أشخاص"."روسيا اليوم"