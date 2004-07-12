  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يفرج عن اسير من غزة امضى ١٦ عام واخر بعد عامين من الاعتقال

الخميس 09 يوليو 2020 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن اسير من غزة امضى ١٦ عام واخر بعد عامين من الاعتقال


غزة / سما/

 افرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الخميس عن اثنين من الاسرى الفلسطينيين عبر حاجز بيت حانون ايرز بعد انتهاء مدة محكوميتهم.

وقالت ادارة الاعلام في معبر بيت حانون "ايرز" ان سلطات الاحتلال افرجت عن الاسير المحرر "محمد حسين عودة ابو ناموس" من معتقل "نفحة" الصحراوي بعد اعتقال دام "16" عام.
وكان الاسير قد اعتقل بتاريخ "12/7/2004" في منطقة "بئر السبع".
وفي وقت لاحق وصل الى المعبر الاسير المحرر "محمد محمد سلمان البرديني" المفرج عنه اليوم من معتقل "نفحه" بعد اعتقال دام "عامان" .
وكان الاسير قد اعتقل بتاريخ "11/7/2018" خلال مشاركته بمسيرات العودة شرق رفح.
ونقل الاسيران مباشرة الى احد مراكز الحجر الصحي لتمضية ثلاثة اسابيع حسب البروتوكول الصحي.

الأكثر قراءة اليوم

تحذيرات من انهيار قطاعات الإنتاج في قطاع غزة

الجيش المصري يتحرك بشكل مفاجئ ومتزامن مع مناورات عسكرية تركية قرب حدود مصر

إسرائيل تسرّع تسلحها بطائرات جديدة استعدادًا للمعركة مع إيران

نحن الآن في مرحلة تهديد وجودي.. "حماس" تؤكد سعيها لعقد لقاء وطني جامع

مصادر: المقترحات الجديدة لصفقة تبادل أسرى لا تلبي شروط المقاومة..

وزارة الصحة: تسجيل 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

89

هآرتس: كورونا الفلسطيني… بين خطر صحي ولقمة عيش مهددة وبرنامج حكومي غائب..!

6

الجيش المصري يتحرك بشكل مفاجئ ومتزامن مع مناورات عسكرية تركية قرب حدود مصر

وفاة مواطنين اثنين من الخليل بكورونا

كاتب أردني يكشف تفاصيل حديثه مع هنية: التقارب بين فتح وحماس خطوة أولى.. ستليها خطوات!

سرايا القدس: الاحتلال فشل بتحقيق أهدافه رغم الحرب الخفية والعلنية.. ونتابع كافة المجريات على الارض..!