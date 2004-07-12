الاحتلال يفرج عن اسير من غزة امضى ١٦ عام واخر بعد عامين من الاعتقال

غزة / سما/

افرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الخميس عن اثنين من الاسرى الفلسطينيين عبر حاجز بيت حانون ايرز بعد انتهاء مدة محكوميتهم.

وقالت ادارة الاعلام في معبر بيت حانون "ايرز" ان سلطات الاحتلال افرجت عن الاسير المحرر "محمد حسين عودة ابو ناموس" من معتقل "نفحة" الصحراوي بعد اعتقال دام "16" عام.

وكان الاسير قد اعتقل بتاريخ "12/7/2004" في منطقة "بئر السبع".

وفي وقت لاحق وصل الى المعبر الاسير المحرر "محمد محمد سلمان البرديني" المفرج عنه اليوم من معتقل "نفحه" بعد اعتقال دام "عامان" .

وكان الاسير قد اعتقل بتاريخ "11/7/2018" خلال مشاركته بمسيرات العودة شرق رفح.

ونقل الاسيران مباشرة الى احد مراكز الحجر الصحي لتمضية ثلاثة اسابيع حسب البروتوكول الصحي.