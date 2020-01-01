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4 وفيات و1650 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في إسرائيل

الخميس 09 يوليو 2020 09:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 وفيات و1650 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

 أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، تسجيل 4 وفيات و1650 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 348 وفاة، وعدد المصابين إلى 34825 مصابا.

ووصفت الحالة الصحية لـ 122 مصابا بالخطيرة، منهم 39 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 16025 حالة، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 18452 بعد تسجيل 137 حالة تعاف جديدة، وفقا للمعطيات الصادرة عن "الصحة الإسرائيلية".

وأظهرت إحصائية رسمية إجراء أكثر من مليون و192 ألف فحص لتشخيص الإصابات بفيروس كورونا.

#اسرائيل #فيروس كورونا #الصحة الاسرائيلية

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