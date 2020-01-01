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سائقو العمومي في الضفة : الإعفاء من الرسوم وإلّا لن نلتزم بالبقاء في بيوتنا

الخميس 09 يوليو 2020 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
سائقو العمومي في الضفة : الإعفاء من الرسوم وإلّا لن نلتزم بالبقاء في بيوتنا


رام الله /سما/

 دعت "النقابة العامة لعمّال النقل في فلسطين" جميع السائقين للعودة لعملهم مع الالتزام بالبروتوكول الصحي، اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل (13 تموز/ يوليو)، وعدم الالتزام بأيّ قرار حكومي يلزم السائقين بالمكوث في بيوتهم دون عمل، حتى لو جرى تمديد الإغلاق.

وجاء في بيان للنقابة اليوم الخميس، أن السائقين التزموا بالقرارات الصادرة عن الحكومة والصحة منذ بداية جائحة "كورونا"، الأمر الذي جعلهم "مثقلين بالديون والالتزامات"، مضيفًا أنه ورغم مطالبة النقابة بإعفاء الحكومة جميع السائقين عن دفع مستحقات عام 2020، إلّا أنهم فوجئوا بقرار رئاسي يفيد بخصم 25%من مستحقات وزارة النقل والمواصلات، دون الإتيان على ذكر أي إعفاء من رسوم التأمين والضرائب والمجمّعات.

وقالت النقابة إنّ قرارها هذا يأتي من منطلق المسؤولية التي تقع على عاتقنا وحرصًا منّا على استمرارية هذا القطاع وعمّاله في الحصول على لقمة العيش لهم ولأطفالهم والعيش بكرامة دون استجداء من أي أحد.

وأشارت النقابة العامة لعمّال النقل إلى أنها ستبقى تطالب بإعفاء السائقين عن كامل مستحقات عام 2020، ولو دفعها ذلك لإعلان خطوات تصعيديّة تصل حدّ التوقف عن العمل.

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