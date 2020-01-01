القدس: منظمات استيطانية تضع مُجسماً لـ"الهيكل المزعوم" وتعرض تطبيقاً يُخفي قبة الصخرة

القدس المحتلة / سما /

أجرت "منظمات الهيكل" الاستيطانية، اليوم، استعراضاً للصور، ووضعت مُجسّماً كبيراً "للهيكل المزعوم" عند مدخل جسر باب المغاربة ضمن أثاث ومُقتنيات ما يُسمى (العريش) المخصص للصلاة قبل اقتحام المسجد الأقصى، وتم عرض سلسلة من الصور الخيالية والمعالجة بـ(فوتوشوب)، كذلك تم استعراض تطبيق إلكتروني إسرائيلي يُخفي قبة الصخرة المشرفة من المشهد العام لمدينة القدس والبلدة القديمة ويستبدله بشكل (الهيكل الخرافي) وفق تلك الجمعيات والمنظمات المتزمتة.

واستعرض أفراد وقيادات تلك التنظيمات المتزمتة البرنامج عبر حواسيب رقمية "تابلت"، وشكل القدس ومشهدها العام بعد إزالة مسجد قبة الصخرة المشرفة واستبداله بما يسمى (قدس الأقداس) وفق معتقداتهم ورسوماتهم الخرافية. وأُصيب المنظمون بخيبة أمل، لأن الاستعراض لم يحظَ بذلك الحضور، وقالوا إن العدد كان هزيلاً لأن الذين حضروا بضعة أفراد من المجموعة المتزمتة نفسها، حتى الذين كانوا في ساحة البراق قرب الاستعراض لم يشاركوا فيه.

تزامن ذلك قبل وخلال اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين اليوم بقيادة الحاخام المتزمت يهودا غليك المسجد الأقصى المبارك خلال اقتحامات ما يطلق عليه "صوم تموز" ذكرى خراب أسوار القدس بناء على التواريخ والشواهد غير الموثقة علمياً ولا تاريخياً.

وقالت دائرة الأوقاف الاسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس إن المستوطنين أدوا صلوات وطقوساً تلمودية استفزازية عند باب المغاربة قبيل اقتحامهم المسجد الأقصى، وجالوا في ساحات الأقصى وأروقته بمجموعات متعاقبة، وذلك بحماية شرطة الاحتلال وقواته الخاصة المدججة بالسلاح.

ووفق الأوقاف الإسلامية، اقتحم المسجد في الفترة الصباحية ١٠٩مستوطنين و٣٠ من السياح اليهود من المقيمين، فيما اقتحم المسجد بعد صلاة الظهر ٤٤ مستوطناً و٩ من السياح اليهود، وذلك في ظل إجراءات مشددة على أبواب المسجد الأقصى، وتضييقٍ على المصلين وانتشار مكثف لقوات الشرطة والقوات الخاصة المدججة بالسلاح التي انتشرت على طول مسار الاقتحامات من باب المغاربة إلى باب السلسلة حتى أغلق باب المغاربة.

وطالب مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية جميع المصلين المتوجهين اليوم إلى المسجد الأقصى المبارك لصلاة الجمعة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وإجراءات الوقاية والسلامة العامة من فيروس كورونا. وأكد المجلس على ما يلي :

• أولاً: سيتم توحيد الصلاة داخل المسجد الأقصى المبارك خلف إمام واحد خلال الأوقات الطارئة، وعليه نناشد المصلين الصلاة في الساحات، والأخذ بسياسة التباعد الاجتماعي وعدم الاكتظاظ.

• ثانياً: الالتزام الكامل بالتعليمات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية من حيث لبس الكمامات وإحضار سجادة خاصة للصلاة، وكل من يخالف هذه التعليمات لن يستطيع الدخول والصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

• ثالثاً: الالتزام بالأماكن التي حددتها دائرة الأوقاف الإسلامية لتأدية الصلاة والالتزام التام بالتعليمات الصادرة من حراس وموظفي المسجد ولجان النظام للحفاظ على سلامة الجميع.

• رابعاً: نهيب بكبار السن والمرضى الصلاة في بيوتهم أو في أقرب مسجد لبيوتهم تقام فيه صلاة الجمعة والجماعة هم وغيرهم من المصلين، والذين يقطنون في أماكن بعيدة عن المسجد الأقصى، حفاظاً على صحتهم من جائحة كورونا.

• خامساً: الالتزام بالنظافة المطلقة في المسجد الأقصى المبارك، مع أفضلية عدم الوضوء واستخدام الحمامات العائدة للمسجد الأقصى المبارك قدر المستطاع.