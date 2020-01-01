لهذا السبب.. غانتس يقرر تجنيد ألفي جندي من الاحتياط

القدس المحتلة / سما /

قرر رئيس الحكومة البديل ووزير الجيش، بيني غانتس توقيع الأمر بتجنيد ألفي جندي من الاحتياط وذلك لغايات المساعدة على مكافحة انتشار فيروس الكورونا.



وذكرت القناة "12" العبرية أنه لم يتم استدعاء سوى 750 جنديا من الاحتياط حتى الآن لغايات توزيع الطعام والاحتياجات على المناطق التي جرى إغلاقها لتحولها لبؤر للفيروس، بينما سيتم استدعاء البقية حال الحاجة.



من جهته ثانية، ذكر المتحدث باسم الجيش أن قائد أركان الجيش "أفيف كوخافي" جرى إدخاله مع عدد من الضباط للحجر الصحي للمرة الثانية وذلك لمخالطته مصابين بالفيروس.