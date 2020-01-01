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"النيابة العامة" توضح بشأن توقيف المواطن فايز السويطي

الخميس 09 يوليو 2020 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
"النيابة العامة" توضح بشأن توقيف المواطن فايز السويطي


رام الله / سما /

قالت النيابة العامة، إن توقيف المواطن فايز السويطي جاء على خلفية قيامه بالافتراء والتهجم والتشهير ببعض المؤسسات الوطنية والاجهزة الامنية واتهامها بالفساد واتهام موظفين عامين بالفساد دون اي دليل عبر صفحته على موقع الفيسبوك.

وقالت النيابة في بيان، مساء اليوم الخميس، إنها حرصاً على اظهار الحقيقة وانطلاقاً من مبدأ الشفافية ولحماية الحقوق، وعلى ضوء البيانات الصادرة عن مؤسسات المجتمع المدني لا سيما الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أسباب توقيف المواطن فايز السويطي، فإنها تؤكد قانونية الاجراءات المتخذة بحقه، علماً أنه ما زلنا في مرحلة التحقيق الابتدائي.

وتابع البيان: "تم القبض على  المذكور من قبل جهاز الشرطة في السابع من الشهر الجاري، بعد رفضه التوجه للشرطة طوعاً وتم عرضه على نيابة الاختصاص باليوم التالي بموجب محاضر استدلال، وتم اتخاذ الاجراءات بحقه بعد منحه كافة الضمانات القانونية، وعرض على محكمة صلح دورا اليوم لتمديد توقيفه لاستكمال التحقيق معه، وقررت المحكمة توقيفه خمسة أيام بعد اطلاعها على الملف الخاص به".

وشدد البيان على أن النيابة العامة لن تكون الا ضامناً لحرية الرأي والتعبير لكل المواطنين دون السماح لاحد بالتعدي على كرامة الاخرين واتهامهم والاساءة لهم دون ادلة.

#النيابة العامة #فايز السويطي

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