"الخارجية": 173 وفاة و3438 اصابة و1462 حالة تعافي في صفوف جالياتنا حول العالم

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تسجيل 173 حالة وفاة، و3438 إصابة (1 فنزويلا، 11 امريكا)، و1462حالة تعافي في صفوف جالياتنا في العالم، منها 5 حالات في تشيلي.

وودع السفير أحمد الديك اليوم الخميس الدفعة الخامسة من العالقين في الوطن، حيث توجهوا الى الجمهورية التركية، وعددهم 39 مواطناً.

كما استقبل الديك، العائدين من دبي والرياض في معسكر النويعمة وعددهم 257، وكان في استقبالهم أيضا قوات الامن الوطني، والشرطة وطاقم عمل جهاز الامن الوقائي وطواقم وزارة الصحة التي شرعت فوراً بأخذ عينات الفحص للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وقامت الطواقم الطبية بأخذ عينات الفحص من 3 نساء كبار في السن في الحافلة التي اقلتهن.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية بتسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات الى 1898، فيما لم تسجل اية حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات 64.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى فنزويلا بتسجيل أول إصابة في صفوف الجالية لأحد الطلبة بفيروس كورونا، حيث تتابع السفارة حالة المصاب للاطمئنان على صحته وتقديم كل مساعدة ممكنة له.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي بتسجيل 5 حالات تعاف جديدة، ليرتفع عدد الحالات المتعافية الى 25، ولم يتم تسجيل اية إصابة جديدة ليبقى عدد الإصابات 32، فيما سجلت سابقا حالة وفاة واحدة.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى زامبيا أنها على تواصل دائم مع أبناء الجالية الفلسطينية للاطمئنان عليهم وتقديم أية مساعدة ممكنة يطلبونها، وتقدم النصح والارشادات الضرورية لهم خلال فترة الطوارئ المعلنة، وتطمئن بأن أبناء الجالية بخير وصحة ولم تسجل أية اصابات، كما لا يوجد طلبة أو عالقين.