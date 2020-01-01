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القبض على ثلاثة متهمين بسرقة مصاغ ذهبي من شقة بنابلس

الخميس 09 يوليو 2020 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على ثلاثة متهمين بسرقة مصاغ ذهبي من شقة بنابلس


نابلس / سما /

كشفت المباحث العامة بشرطة نابلس امس ملابسات سرقة مصاغ ذهبي من إحدى الشقق السكنية شرقي نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العلامة والإعلام بالشرطة أن الشرطة تلقت شكوى من أحد المواطنين عن سرقة مصاغ ذهبي من منزله.

وعلى الفور، باشرت شرطة المباحث العامة البحث والتحري و الكشف والمعاينة وجمع الأدلة الجنائية حتى تم حصر الاشتباه بثلاثة اشخاص.

وأضافت أن الشرطة وبعد استصدار مذكرات التفتيش من النيابة العامة، القت القبض على ثلاثة مشتبه بهم وتحفظت على المضبوطات التي عثرت عليها في منزل أحدهم.

وبسماع أقوال المشتبه بهم الثلاثة، اعترفوا انهم قاموا بسرقة الشقة عن طريق خلع الباب الرئيسي والدخول الى الشقة.

وأكدت الشرطة أنها قامت بتوقيف المشتبه بهم وتحفظت على المضبوطات لحين احالتهم الى النيابة العامة استكمالاً للإجراءات القانونية بحقهم اصولاً.

#المباحث العامة #سرقة #نابلس

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