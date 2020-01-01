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الصحة بغزة: طواقمنا الطبية المتخصصة جاهزة للانطلاق الى الضفة الغربية

الخميس 09 يوليو 2020 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: طواقمنا الطبية المتخصصة جاهزة للانطلاق الى الضفة الغربية


غزة / سما /

قال د. مجدي ضهير مسؤول الطب الوقائي في وزارة الصحة بقطاع غزة، ان "طواقمنا الطبية المتخصصة جاهزة للانطلاق الى الضفة الغربية بالتنسيق مع وزيرة الصحة من أجل المساندة والمساعدة لمواجهة جائحة كورونا، ونحن بانتظار اذونات العبور للضفة".

واضاف ضهير :" كورونا لم يدخل القطاع بسبب اجراءاتنا المشددة على المعابر القاضية بحجر القادمين اليها لمدة 21 يوما، والتي شملت الوفود الاجنبية ومن ضمنهم افراد يعملون في منظمة الصحة العالمية، ولو تعاملنا ضمن برتوكولات الصحة العالمية بحجر المصابين 14 يوما لانتشر الفيروس بين اوساط الغزيين".

وتابع :" رصدنا منذ بداية الجائحة 72 مصابا بالفيروس من العائدين للقطاع، وسجلنا حالة وفاة واحدة ولم يبق سوى 11 مواطن في الحجر سيخرجون حال التأكد أنهم تعافوا 100%".

وأضاف ضهير:" خاصرتنا الرخوة هي عدم مقدرتنا على تطبيق التباعد الاجتماعي بسبب الامتداد الكبير للعائلات وكثافة السكان في بقعة جغرافية صغيرة، ويتوفر في مشافي غزة 100 جهاز تنفس اصطناعي وهناك نقص لبعض اصناف الأدوية وبعض المستلزمات الطبية".

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