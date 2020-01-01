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"التعليم العالي": تمديد التسجيل إلكترونياً للامتحان الشامل (مرفق الرابط)

الخميس 09 يوليو 2020 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي": تمديد التسجيل إلكترونياً للامتحان الشامل (مرفق الرابط)


رام الله / سما /

 أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، تمديد التسجيل إلكترونياً للامتحان التطبيقي الشامل للعام 2020 حتى مساء يوم الخميس المقبل تسهيلاً على الطلبة وحفاظاً على سلامتهم.

وأوضحت الوزارة أن الطلبة الذين لم يتمكنوا من التسجيل في كلياتهم بسبب حالة الإغلاق التي فرضتها الحكومة في إطار مواجهة فيروس كورونا، بإمكانهم التسجيل للدورة الحالية من الامتحان من خلال الرابط www.shamel.cap.edu.ps ، مشيرةً إلى أن الطلبة الذين سجلوا سابقاً في كلياتهم لا داعي لأن يسجلوا إلكترونياً.

ومن المقرر أن يعقد الجزء النظري من الامتحان يومي الاثنين والثلاثاء ( 24 - 25 /8 /2020)، على أن يعقد الجزء العملي أيام الأربعاء والخميس والسبت ( 26- 27- 29 / 8 /2020).

#التعليم العالي #الامتحان الشامل

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