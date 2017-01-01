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روسيا تعيّن مبعوثا خاصا جديدا للسلام في الشرق الأوسط

الخميس 09 يوليو 2020 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تعيّن مبعوثا خاصا جديدا للسلام في الشرق الأوسط


موسكو /سما/

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، تعيين نائب رئيس بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف، لمنصب مبعوثه الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: إن سافرونكوف (56 عاما) الذي تم تعيينه سفيرا للمهام الخاصة، سيمثل الجانب الروسي في الاتصالات الثنائية ومتعددة الأطراف، وخاصة في لقاءات "الرباعية" الدولية، الرامية للتوصل إلى تسوية مستدامة وعادلة للنزاع الفلسطيني- الاسرائيلي والعربي-الاسرائيلي.

وتخرج سافرونكوف من جامعة موسكو للعلاقات الدولية عام 1990 وعمل في أعوام 1991-1995 بسفارة موسكو في تونس، حيث كان معنيا بالاتصالات بمنظمة التحرير الفلسطينية. وبعد وفاة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين عام 2017، تولى سافرونكوف مؤقتا رئاسة البعثة الروسية لدى المنظمة العالمية، ويجيد اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، إلى جانب الروسية.

#روسيا #فلاديمير سافرونكوف

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