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ابو مرزوق: الاتّفاق على برنامج مقاومة شعبية مع فتح لا يعني التخلي عن المقاومة المسلحة ..

الخميس 09 يوليو 2020 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو مرزوق: الاتّفاق على برنامج مقاومة شعبية مع فتح لا يعني التخلي عن المقاومة المسلحة ..


غزة / سما /

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق على ضرورة إعادة الاعتبار لبرنامج المقاومة، وتحقيق وحدة وطنية حقيقية، تضمن مشاركة الكل في القرار السياسي، وصولًا إلى خطة وطنية جامعة لمواجهة الاحتلال.

وأشاد خلال مقابلة تلفزيونية، بالمؤتمر المشترك بين حركتي "حماس" و"فتح" الذي جمع بين العاروري والرجوب، مؤكدًا أن ما قاله الشيخ صالح العاروري في المؤتمر المشترك يعبّر عن موقف الحركة وبرنامجها.

وأوضح أن مؤتمر العاروري الرجوب جاء نتيجة حوارات مستمرة بين الرجوب وقيادات في حماس، وجرى رفع مجرياتها للجنة التنفيذية، وتوافق عليه قيادتي "حماس" و"فتح".

 وبيّن أبو مرزوق أن اللواء جبريل الرجوب يقود مسار أقرته حركة فتح مخصص لمقاومة خطة الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتواصل معنا وقال "نريد العمل معًا"، وبالفعل تقدمنا خطوات وتم عقد مؤتمرين؛ الأول في غزة، والثاني في رام الله.

 وشدد أبو مرزوق على أن الاتّفاق على برنامج مقاومة شعبية مع فتح لا يعني التخلي عن المقاومة المسلحة التي وصفها بأنها منهج حركته وعمودها الفقري.

واعتبر أن أي حديث عن العودة للمفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي في هذه الظروف، يعني تحويل الفلسطيني إلى خادم في مزرعة الإسرائيلي.

#موسى ابو مرزوق #حماس #جبريل الرجوب #حركة فتح #المصالحة #مخططات الضم

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