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غنام تبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية في فلسطين دور المحافظة بمواجهة كورونا

الخميس 09 يوليو 2020 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
غنام تبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية في فلسطين دور المحافظة بمواجهة كورونا


رام الله / سما /

بحثث محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، اليوم الخميس، مع مدير منظمة الصحة العالمية في فلسطين جيرالد روكنشوب، آخر تطورات الحالة الوبائية ودور المحافظة في مواجهة جائحة كورونا.

ووضعت المحافظ غنام، روكنشوب بصورة كافة الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها لمنع تفشي الفيروس في المحافظة، مؤكدة أنه ومنذ تسجيل أول اصابة، تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية بالتشاور والتنسيق الكامل مع مديرية الصحة استناداً إلى حالة الطوارئ المعلنة من قبل الرئيس محمود عباس .

وشددت على أن فلسطين حالة استثنائية عن باقي دول العالم نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي نعيشها، ونواجه وباء كورونا ووباء الاحتلال في الوقت ذاته، مشيرة إلى أن الاحتلال يضاعف من مضايقاته واعتداءاته على أبناء شعبنا في الآونة الاخيرة.

وأطلعت المحافظ غنام، جيرالد على الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال، والقلق المتواصل من تفشي فيروس كورونا بينهم لدى أهاليهم، خاصة  في ظل سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي ينتهجها السجان بحقهم، داعية الصحة العالمية وكافة المؤسسات الدولية والحقوقية للوقوف عند مسؤولياتها لإنقاذ أسرانا.  

وبينت أن المحافظة تكفلت باحتياجات مراكز العناية الاحترازية ومتابعتها بشكل دقيق خلال الموجة الاولى، وتوفير معدات ووسائل الوقاية من الكمامات والمعقمات ووجبات الطعام لكافة النزلاء والطواقم الطبية العاملة فيها بالتنسيق مع القطاع الخاص، مشيرة الى أن المحافظة تعمل وفق خطة بالتنسيق مع كافة جهات الاختصاص  لمنع تفشي كورونا.

وشكرت منظمة الصحة العالمية على جهودها للحد من انتشار الفيروس في فلسطين، مؤكدة الاستعداد للتعاون مع الصحة العالمية لمتابعة الحالة الصحية في المحافظة.

بدوره، أشاد روكنشوب بجهود الحكومة والمحافظ غنام لمنع تفشي فيروس كورونا، مؤكداً دور المحافظين في مواجهة هذه الجائحة خاصة في ظل الأوضاع السياسية الصعبة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية.

#محافظ رام الله #ليلى غنام #الصحة العالمية #فيروس كورونا

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