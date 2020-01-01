"الاقتصاد": إغلاق 38 متجرا وإحالة 25 مخالفاً للنيابة العامة

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني وشركائها (الشرطة، الضابطة الجمركية، الصحة، المحافظ)، اليوم الخميس، عن مخالفة 81 منشأة تجارية وصناعية لعدم الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في مواجهة فيروس كورونا، بالإضافة الى الاتجار بمواد منتهية الصلاحية.

جاء ذلك في أعقاب تنفيذ الطواقم حتى هذه اللحظة 26 جولة تفتيشية شملت 563 منشأة تجارية وصناعية في مختلف المحافظات، تم خلالها إتلاف أكثر من 18 طنا هي عبارة عن سلع غذائية وكيماوية تالفة.

وتوزعت الإجراءات القانونية المتخذة بحق المنشآت المخالفة بين إغلاق 38 محلا تجاريا، وإحالة 25 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، بالإضافة الى تحرير جهاز الشرطة بناء على توصية اللجنة المشتركة 18 غرامة مالية، لأصحاب منشآت تجارية وصناعية مخالفة تتراوح الغرامة الواحدة بين 200 شيقل الى 500 شيقل.