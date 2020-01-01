مجدلاني: إرادة شعبنا ستنتصر على وبائي الاحتلال وكورونا

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، إن دولة فلسطين تواجه وبائي كورنا وآثاره الاجتماعية والاقتصادية، والاحتلال واجراءاته العنصرية والفاشية التي تعمل بدعم وشراكة من إدارة ترمب على تنفيذ مخططات الضم، لكن إرادة شعبنا ستنتصر على وباء الاحتلال بمساندة ودعم اصدقاء دولة فلسطين وشعبها.

وأضاف مجدلاني خلال اسقباله بمكتبه، اليوم الخميس، رئيسة بعثة فنلندا المعتمدة لدى دولة فلسطين اناكيسا هايكنن، أن ضم الاحتلال للاراضي يشكل انتهاكا للقانون الدولي، وأن حالة الرفض الدولية له باعتباره يقوض حل الدولتين، يجب أن تنتقل الى خطوات متقدمة بفرض العقوبات على دولة الاحتلال، والاعتراف بدولة فلسطين.

وثمن المواقف الداعمة والعلاقات التي تربط بين الدولتين والشعبين الفلسطيني والفنلندي، قائلا: "نتطلع لاستمراها ولتنسيق الجهود السياسية، وعلى مواصلة دعم قضية شعبنا، لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ودعم حل الدولتين، لضمان استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط".

وقدم مجدلاني للسفيرة هايكنن هدية تذكارية فلسطينية لمناسبة انتهاء مهام عملها في دولة فلسطين، مثمنا دورها خلال فترة عملها سفيرة لفلندا في دولة فلسطين، متمنيا لها التوفيق في مهمتها الجديدة كسفيرة لفنلندا فى دولة موزامبيق.

من جانبها، أكدت السفيرة هايكين الاعتزاز بالعمل في دولة فلسطين، وعمق العلاقات بين الشعبين والدولتين وأن موقف بلادها مع قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.