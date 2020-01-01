  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجدلاني: إرادة شعبنا ستنتصر على وبائي الاحتلال وكورونا

الخميس 09 يوليو 2020 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: إرادة شعبنا ستنتصر على وبائي الاحتلال وكورونا


رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، إن دولة فلسطين تواجه وبائي كورنا وآثاره الاجتماعية والاقتصادية، والاحتلال واجراءاته العنصرية والفاشية التي تعمل بدعم وشراكة من إدارة ترمب على تنفيذ مخططات الضم، لكن إرادة شعبنا ستنتصر على وباء الاحتلال بمساندة ودعم اصدقاء دولة فلسطين وشعبها.

وأضاف مجدلاني خلال اسقباله بمكتبه، اليوم الخميس، رئيسة بعثة فنلندا المعتمدة لدى دولة فلسطين اناكيسا هايكنن، أن ضم الاحتلال للاراضي يشكل انتهاكا للقانون الدولي، وأن حالة الرفض الدولية له باعتباره يقوض حل الدولتين، يجب أن تنتقل الى خطوات متقدمة بفرض العقوبات على دولة الاحتلال، والاعتراف بدولة فلسطين.

وثمن المواقف الداعمة والعلاقات التي تربط بين الدولتين والشعبين الفلسطيني والفنلندي، قائلا: "نتطلع لاستمراها ولتنسيق الجهود السياسية، وعلى مواصلة دعم قضية شعبنا، لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ودعم حل الدولتين، لضمان استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط".

وقدم مجدلاني للسفيرة هايكنن هدية تذكارية فلسطينية لمناسبة انتهاء مهام عملها في دولة فلسطين، مثمنا دورها خلال فترة عملها سفيرة لفلندا في دولة فلسطين، متمنيا لها التوفيق في مهمتها الجديدة كسفيرة لفنلندا فى دولة موزامبيق.

من جانبها، أكدت السفيرة هايكين الاعتزاز بالعمل في دولة فلسطين، وعمق العلاقات بين الشعبين والدولتين وأن موقف بلادها مع قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.

#احمد مجدلاني

الأكثر قراءة اليوم

مصر تعلن موعد نهاية مفاوضات سد النهضة.. وتؤكد: لن نتهاون لأننا تحملنا الكثير

تحذيرات من انهيار قطاعات الإنتاج في قطاع غزة

الرجوب: الاحتلال مستفز جدا من ظهوري مع العاروري.. ويحاول جرّنا الى مربع الدم..!

نحن الآن في مرحلة تهديد وجودي.. "حماس" تؤكد سعيها لعقد لقاء وطني جامع

إسرائيل تسرّع تسلحها بطائرات جديدة استعدادًا للمعركة مع إيران

اثناء ذهابه لإحدى قواعد الجيش.. الكشف عن تفاصيل "خلل خطير" في مروحية "كوخافي"

وزارة الصحة: وفاة مواطن 67 عاما من بيت أمر متاثراً بإصابته بفيروس كورونا

الأخبار الرئيسية

سرايا القدس: الاحتلال فشل بتحقيق أهدافه رغم الحرب الخفية والعلنية.. ونتابع كافة المجريات على الارض..!

مصادر: المقترحات الجديدة لصفقة تبادل أسرى لا تلبي شروط المقاومة..

وزارة الصحة: تسجيل 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر مناقصة ضخمة للمواد الغذائية بهدف توزيعها على المنازل

إسرائيل تسرّع تسلحها بطائرات جديدة استعدادًا للمعركة مع إيران