نابلس: وقفة أمام الصليب الأحمر اسنادا للأسرى

نابلس / سما /

شارك العشرات من المواطنين، اليوم الخميس، في وقفة إسناد للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أمام مقر الصليب الأحمر، بمحافظة نابلس، وللتنديد بممارسات الاحتلال بحق الأسرى، وسياسة الإهمال الطبي المتعمد والتي راح ضحيتها مؤخرا الشهيد الأسير سعدي غرابلي.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي دعت إليها اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في المحافظة، صورا للشهيد غرابلي وللأسرى المرضى ولافتات تطالب بضرورة التحرك الفوري للإفراج عنهم وحمايتهم، كما رددوا الشعارات المطالبة بمحاسبة حكومة الاحتلال على جرائمها بحق الأسرى.

وألقيت خلال الوقفة عدة كلمات، أكدوت على ضرورة التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة دولة الاحتلال على ممارساتها وتنكيلها بالأسرى وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية، والإهمال الطبي المتعمد بحقهم.

يذكر أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين أعلنت يوم الاثنين الماضي، عن استـشهاد الأسير سعدي الغرابلي من قطاع غزة، في معتقل "إيشل"، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى

والشهيد الغرابلي (75 عاما) من حي الشجاعية بمدينة غزة، أحد أقدم الأسرى الفلسطينيين، وأمضى 26 عاماً في سجون الاحتلال، وكان محكوم بالسجن مدى الحياة.

وباستشهاد الأسير الغرابلي يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 223، إضافة إلى مئات الأسرى، الذين استشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها من السجون، فيما بلغ عدد الأسرى الذين قتلهم الاحتلال نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد إلى 68 شهيدا.