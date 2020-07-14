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"القوى" تدعو لأوسع مشاركة في المهرجان المركزي في رام الله الثلاثاء المقبل

الخميس 09 يوليو 2020 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القوى" تدعو لأوسع مشاركة في المهرجان المركزي في رام الله الثلاثاء المقبل


رام الله / سما /

دعت القوى الوطنية والإسلامية الى المشاركة الواسعة لكل ابناء شعبنا الفلسطيني في المهرجان المركزي الذي سيقام في مدينة رام الله يوم الثلاثاء الموافق 14/7/2020، على دوار الشهيد احمد الشقيري قرب المستحضرات الطبية في منطقة البالوع على الساعة الخامسة مساء.

وقال منسق القوى واصل أبو يوسف، إن هذه الفعالية تأتي في اطار العديد من الفعاليات القادمة، وذلك تحت علم فلسطين ورفضا للمساس باي من حقوق شعبنا وثوابته المتمثلة بحق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وكانت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة قرار الضم، قررت إقامة المهرجان الوطني الرابع يوم الثلاثاء المقبل، وفق بروتوكول موقع مع وزارة الصحة خاص بهذا المهرجان، ودعت الجميع إلى الالتزام بهذا البروتوكول.

#القوى الوطنية والإسلامية

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