نقابة محرري الصحافة اللبنانية تستنكر المزاعم الاسرائيلية بحق أبو بكر

بيروت /سما/

-استنكرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، الحملة التي يشنها الاعلام الاسرائيلي على نقيب الصحفيين الفلسطينيين، نائب رئيس اتحاد الصحافيين العرب، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحافيين الزميل ناصر أبو بكر.

وقالت في بيان اليوم الخميس، إن الاعلام الاسرائيلي يعمل على تشويه صورته والنيل منه بافتراءات ومزاعم وأكاذيب هي صفة ملازمة للدعاية الاسرائيلية التي تسعى لتزوير الحقائق والوقائع التاريخية لتبرير الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت أن الزميل أبو بكر هو صحفي فلسطيني يتمتع بقدر عال من الاخلاق المهنية ومناضل شريف في سبيل قضيته التي هي قضية العرب جميعا والتي لن تسقطها صفقة قرن او اتفاق.

وشدد البيان على أن نقابة محرري الصحافة اللبنانية تقف لجانب شقيقتها النقابة الفلسطينية في خندق واحد دفاعا عن قضية فلسطين وشعبها وحقه في العودة الى ارضه انفاذا لقرارات الشرعية الدولية، وتؤيد النقيب أبو بكر وتدعم مواقفه ونشاطاته في المحافل العربية والدولية لإسماع صوت فلسطين، صوت العدالة، والمستهدفه دائما من اسرائيل لتسويق طروحاتها غير المبنية على المنطق والقانون.

وأكدت أن الدعم من النقابة اللبنانية والنقابات العربية والدولية لمواقف الزميل ناصر ابو بكر هو دعم لصوت الحقيقة والضمير.