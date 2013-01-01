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محكمة النقض في مصر تؤيد حكم المؤبد لمرشد الإخوان المسلمين محمد بديع

الخميس 09 يوليو 2020 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة النقض في مصر تؤيد حكم المؤبد لمرشد الإخوان المسلمين محمد بديع


القاهرة /سما/

 أيدت محكمة النقض المصرية اليوم الخميس عقوبة السجن المؤبد بحق المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع وخمسة آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد" التي وقعت عام 2013 .

ورفضت المحكمة الطعن المقدم من المتهمين في القضية وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم، والتى أصبحت غير قابلة للطعن مرة أخرى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في الخامس من كانون أول/ديسمبر 2018، بالسجن المؤبد ضد بديع وعدد من قيادات مكتب الإرشاد والجماعة، وهم رشاد محمد البيومي، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفي عبدالعظيم فهمي.

وصدر الحكم من الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة "إرهاب" برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى ، كما قضت ببراءة 6 من قيادات الإخوان وهم سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، واسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وحسام الشحات، وانقضاء الدعوي الجنائية قبل محمد مهدي عاكف لوفاته .

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بـ "الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات ارهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة".

#مصر #الاخوان المسلمين #محمد بديع

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