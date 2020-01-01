الشرطة تغلق 42 محلا تجاريا و6 محطات وقود في بيت لحم

بيت لحم / سما /

أغلقت الشرطة خلال 24 ساعة الماضية 42 محلا تجاريا و6 محطات وقود وقبضت على 3 أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ في مناطق متفرقة من محافظة بيت لحم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه تنفيذا لتعليمات مدير شرطة محافظة بيت لحم العميد حقوقي طارق الحاج قام عدد من ضباط وعناصر الشرطة بعمل جولات ميدانية تفقدية على المحال التجارية ومحطات الوقود وعدد من المرافق العامة والأسواق في المحافظة للتأكد من تنفيذها للتعليمات والقرارات الصادرة من الجهات المختصة والتي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا في المحافظة والحفاظ على سلامة المواطنين وتخلل هذه الجولات إغلاق 42 محلا تجاريا و6 محطات وقود والقبض على 3 أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولا, كما تم تحرير 25 مخالفة لعدد من المواطنين وسائقي المركبات وذلك لعدم التزامهم بلبس الكمامات والقفازات.

وناشدت الشرطة المواطنين في محافظة بيت لحم بضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة وبإتباع الإجراءات الوقائية ولبس القفازات والكمامات في الأماكن العامة والمحال التجارية والمركبات لعدم تعريض نفسهم للمسائلة القانونية.