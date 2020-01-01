"حياة": يفتتح سلسلة دورات لتدريب 400 طالب من طلبة كلية الطب بالإسلامية بغزة

غزة / سما /

ضمن فعاليات مركز "حياة" لتعزيز الجهوزية على الطوارئ لتطوير قدرات الطواقم الطبية على مكافحة الأوبئة وخاصة فايروس كورونا افتتح مركز حياة سلسلة من الدورات التدريبية بهدف تدريب 400 طالب وطالبة من طلبة كلية الطب بالجامعة الإسلامية غزة، سيتوجهون قريبا وفِي دفعات مختلفة لاستكمال متطلبات تدريبهم الجامعي في مستشفيات وزارة الصحة.

ورحب مدير المركز د. باسم نعيم بالتعاون المشترك بين المركز وتجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا فرع السويد، وأشار أن المركز يهدف الي تطوير كفاءة ومهارة الكوادر الصحية الفلسطينية من أجل الاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات، كما أكد د. نعيم على أهمية هذه الدورات التي تعزز قدرة الطواقم الطبية وطلبة الكليات الطبية على مكافحة الأوبئة وخاصة في إطار مواجهة أزمة جائحة كورونا.

وقد هدفت هذه الدورة الي تدريب وتخريج 400 طالب وطالبة على مكافحة الأوبئة بالإضافة للتعامل بمهنية وبحرص مع الأشخاص المصابين بالأوبئة بشكل عام وفايروس كورونا بشكل خاص وذلك على أسس علمية وعملية سليمة وفق البروتوكولات العالمية الحديثة المعتمدة.