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الصحة بغزة تعلن نتائج عينات الفحص لـ 53 حالة اشتباه بكورونا في القطاع

الخميس 09 يوليو 2020 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تعلن نتائج عينات الفحص لـ 53 حالة اشتباه بكورونا في القطاع


غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة،  اليوم الخميس، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس (كورونا)  المستجد ، بعد إجراء 53 عينة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت صحة غزة في تقريرها اليومي: إن إجمالي عدد العينات، التي تم فحصها للحالات المشتبه بلغ 13025 عينة، منها 12953 عينة سلبية و72 عينة إيجابية.

أوضحت، أن هناك 11 حالة نشطة، ما زالت تحت العناية السريرية في مستشفى العزل، بينما تم نقل 18 حالة تماثلت للشفاء  إلى مراكز الحجر، لاستكمال مدة الحجر، وتم عمل خروج تحسن لـ 42 حالة فيما سجل القطاع حالة وفاة واحدة فقط.


 

#الصحة بغزة #فيروس كورونا #غزة #الحجر الصحي

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