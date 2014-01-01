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نمتلك صواريخ تصل لكل فلسطين المحتلة بمنشآتها الحساسة

سرايا القدس: الاحتلال فشل بتحقيق أهدافه رغم الحرب الخفية والعلنية.. ونتابع كافة المجريات على الارض..!

الخميس 09 يوليو 2020 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس: الاحتلال فشل بتحقيق أهدافه رغم الحرب الخفية والعلنية.. ونتابع كافة المجريات على الارض..!


غزة / سما /

أكد أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن سرايا القدس اليوم بعد 6 سنوات من معركة البنيان المرصوص أصبحت تمتلك صواريخ تصل إلى كل فلسطين المحتلة بمرافقها ومنشآتها الحساسة.

وأضاف ابو حمزة إننا مدينون بكل الفضل لتضحيات أسرانا وجرحانا ولدماء الشهداء، مؤكدا عل ىفشل العدو بتحقيق أهدافه رغم الحرب الخفية والعلنية ضد المقاومة في قطاع غزة.

وشدد أبو حمزة في تصريحات نشرها على موقع "تويتر" اليوم الخميس، في ذكرى معركة البنيان المرصوص، على أن السرايا اليوم أكثر عدةً وعتادًا وحضورًا في الميدان كما عَهدها أبناء شعبنا وأمتنا على الدوام.

وقال أبو حمزة: "قامت سرايا القدس خلال البنيان المرصوص على مدار واحد وخمسين يوماً بقصف غلاف غزة والمدن المحتلة الكبرى حتى وصلت نيراننا إلى مدينة نتانيا المحتلة".

وأضاف: "تمر علينا ذكرى البنيان المرصوص البطولية والتي جسدت خلالها سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية المعنى الحقيقي للوحدة الميدانية والتضحية والقتال دفاعًا عن الأرض والإنسان".

وتابع قوله: تأتي ذكرى معركة البنيان المرصوص تزامنًا مع ما يسمى قرار الضم الاستعماري  الصهيوني"، مشدداً على أن سرايا القدس تتابع عن قرب كل المجريات على الأرض وأنها حاضرة بكل ما أوتيت من قوة حماية لأرضنا وشرفنا.

ووجه أبو حمزة التحية إلى أبناء شعبنا الصامد الصابر في مناطق المواجهة كافة، الذي تعرض للقهر والتنكيل وما زال يدفع الضريبة مع المقاومة ويمدها بالعزم والقوة على مواصلة طريق التحرير.

#سرايا القدس #ابو حمزة #عدوان 2014 #صواريخ #المقاومة #قطاع غزة

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