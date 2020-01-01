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2250 حالة اعتقال خلال أول 6 أشهر من العام الجاري

الخميس 09 يوليو 2020 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
2250 حالة اعتقال خلال أول 6 أشهر من العام الجاري


غزة / سما /

 رصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، 2250 حالة اعتقال من قبل الاحتلال، لفلسطينيين في مختلف المحافظات، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2020.

وأوضح المركز في بيان له، أن من بين المعتقلين 350 طفلًا قاصرًا، و69 سيدة وفتاة، و12 صحفيًا وإعلاميًا، و12 من كبار السن، إضافة إلى اعتقال 35 من المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، ونائبين في المجلس التشريعي، و5 حالات اعتقال على خلفية الكتابة في الفيسبوك.

واحتلت مدينة القدس النصيب الأعلى في أعداد المعتقلين حيث شهدت 1050 حالة اعتقال، تلتها مدينة الخليل بحوالي 350 حالة اعتقال. ورصد المركز 42 حالة اعتقال من قطاع غزة منذ بداية العام الجاري.

#اعتقالات #قوات الاحتلال

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