مرور غزة: تحرير 690 مخالفة شكلت خطورة على حياة المواطنين

غزة / سما /

قال علي النادي، مدير دائرة المرور والنجدة في شرطة غزة، اليوم الخميس، إنه تم تحرير 690 مخالفة لثلاثة أنواع من المخالفات المرورية بحق سائقين مخالفين، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبين النادي في تصريح صحافي له أن هذه المخالفات شكلت خطورة كبيرة على حياة المواطنين، ما استدعى اتخاذ أشد المخالفات بحق السائقين المخالفين.

وأشار إلى أن شرطة المرور تتابع الحالة المرورية على مدار الساعة من خلال تسهيل حركة السير وضبط المخالفين لقواعد وأنظمة قانون المرور، الذين يشكلون خطرًا كبيرًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

ولفت النادي أنه تم تسجيل (418) مخالفة "بدون رخصة قيادة" في محافظات قطاع غزة لدى المكاتب الفنية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح أن عدد المخالفات "قيادة مركبة بسرعة غير جائزة" بلغ (132) مخالفة، و(140) مخالفة قيادة مركبة ولم يتم الامتثال لإشارة قف الضوئية.