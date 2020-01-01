غزة: القبض على أحد المطلوبين بحيازة مواد مخدرة

غزة / سما /

أعلن أيمن البطنيجي، الناطق باسم الشرطة في قطاع غزة، اليوم الخميس، القبض على أحد المطلوبين لدى شرطة مكافحة المخدرات، على خلفية حيازة مواد مخدرة بالاشتراك مع آخرين.

وأوضح البطنيجي في تصريح صحفي له أن المعتقل (أ.ر) البالغ من العمر 33 عامًا، من سكان مخيم الشاطئ غرب غزة، هو من أصحاب السوابق، وتمت إحالته إلى التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن المعتقل أضرم النار في إحدى غرف المنزل الذي يسكن فيه أثناء مهمة توقيفه، إلا أن طواقم الدفاع المدني المتواجدة في المكان أخمدت الحريق الذي لم يخلف إصابات.