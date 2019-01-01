نسب صادمة.. تخصصات جامعية هي الأعلى بطالة في فلسطين

رام الله / سما /

نشر جهاز الإحصاء المركزي، مساء الأربعاء، بيانًا أوضح فيه أرقام خريجي الجامعات، وطلبة الثانوية العامة، ومعدلات البطالة في صفوف الخريجين، والتخصصات الأكثر إقبالًا عليها دراسيًا، في ظل تأثيرات جائحة كورونا التي امتدت لأكثر من 73 دولة.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحان شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2019/2020 حوالي 78 ألفًا، ويبلغ عدد خريجي مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية بمعدل 40 ألف خريج وخريجة سنويًا، فيما يستوعب السوق المحلي سنويًا بما معدله 8 آلاف فرصة عمل.

وجاء في البيان أن معدل البطالة بين الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس في فلسطين ما يزال مرتفعًا في العام 2019 مع حدوث انخفاض طفيف بالمقارنة مع هذا المعدل في العام 2018 حيث بلغ هذا المعدل 53% في العام 2019، بواقع 35% في الضفة الغربية و72% في قطاع غزة. في حين بلغ هذا المعدل حوالي 55% لعام 2018 في فلسطين.

وسجل أعلى معدل بطالة بين الذكور وكذلك بين الإناث (20-29 سنة) الحاصلين والحاصلات على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في تخصص الصحافة والإعلام بنسبة 86% بين الإناث و60% بين الذكور.

وسجلت أعلى معدلات للبطالة بين الأفراد الذكور (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في فلسطين في العام 2019 في مجالات الدراسة الآتية: الصحافة والإعلام (60%)، علوم تربوية وإعداد معلمين (49%)، علوم إنسانية (44%)، العلوم المعمارية والبناء (43%)، العلوم الاجتماعية والسلوكية (40%).

وبلغت أعلى معدلات للبطالة بين الإناث (20-29 سنة) الحاصلات على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في العام 2019 في مجالات الدراسة الآتية: الصحافة والإعلام (86%)، علوم تربوية وإعداد معلمين (78%)، العلوم الاجتماعية والسلوكية (75%)، علوم إنسانية (74%)، العلوم المعمارية والبناء (69%).

وجاء في بيان الإحصاء أن الخريج الفلسطيني الجديد يحتاج من 10 إلى 23 شهرًا للحصول على أول فرصة عمل، ففي العام 2019، بلغ أعلى معدل فترة تعطل بالأشهر بين الأفراد (20-29 سنة) في فلسطين والحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في تخصص الصحافة والإعلام بمعدل 23 شهرًا، في حين بلغ أدنى معدل فترة تعطل في تخصص الرياضيات والإحصاء وتخصص الهندسة والمهن الهندسية بمعدل 10 أشهر.