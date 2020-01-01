  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تخصص خطا هاتفيا لاستقبال حالات العنف الواقع على النساء والاطفال

الخميس 09 يوليو 2020 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تخصص خطا هاتفيا لاستقبال حالات العنف الواقع على النساء والاطفال


رام الله / سما /

 أعلنت إدارة حماية الأسرة والاحداث بالشرطة، عن تخصيص خط ساخن لاستقبال مكالمات الطوارئ من المواطنين للتسهيل عليهم الاتصال بادارة حماية الاسرة والاحداث نظرا لتعدد حالات العنف الواقع على النساء والاطفال.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الخط الساخن على الرقم (114) يعمل على مدار 24 ساعة ويستقبل الشكاوى وطلب الخدمات الارشادية وحالات النجدة، خاصة في المناطق النائية، كذلك الحالات التي يصعب عليها الوصول الى فروع الادارة لتقديم الشكوى او طلب المساعدة.

واكدت مدير ادارة حماية الاسرة والاحداث العقيد وفاء معمر أن خدمة الخط الساخن متوفرة في كافة المديريات والمحافظات، ويشرف عليها مجموعة من الضباط المختصين والمؤهلين للتعامل مع حالات العنف وبسرية تامة، وبامكان جميع النساء المعرضات للعنف الاستفادة من هذه الخدمة للحفاظ على حياتهن والمطالبة بحقوقهن بالطرق القانونية السليمة.

#الشرطة

الأكثر قراءة اليوم

مصر تعلن موعد نهاية مفاوضات سد النهضة.. وتؤكد: لن نتهاون لأننا تحملنا الكثير

تحذيرات من انهيار قطاعات الإنتاج في قطاع غزة

الرجوب: الاحتلال مستفز جدا من ظهوري مع العاروري.. ويحاول جرّنا الى مربع الدم..!

نحن الآن في مرحلة تهديد وجودي.. "حماس" تؤكد سعيها لعقد لقاء وطني جامع

اثناء ذهابه لإحدى قواعد الجيش.. الكشف عن تفاصيل "خلل خطير" في مروحية "كوخافي"

إسرائيل تسرّع تسلحها بطائرات جديدة استعدادًا للمعركة مع إيران

تنفيذية المنظمة : اسرائيل لم تتراجع عن الضم وتتلاعب بالمواعيد

الأخبار الرئيسية

سرايا القدس: الاحتلال فشل بتحقيق أهدافه رغم الحرب الخفية والعلنية.. ونتابع كافة المجريات على الارض..!

مصادر: المقترحات الجديدة لصفقة تبادل أسرى لا تلبي شروط المقاومة..

وزارة الصحة: تسجيل 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر مناقصة ضخمة للمواد الغذائية بهدف توزيعها على المنازل

إسرائيل تسرّع تسلحها بطائرات جديدة استعدادًا للمعركة مع إيران