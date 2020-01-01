الشرطة تخصص خطا هاتفيا لاستقبال حالات العنف الواقع على النساء والاطفال

رام الله / سما /

أعلنت إدارة حماية الأسرة والاحداث بالشرطة، عن تخصيص خط ساخن لاستقبال مكالمات الطوارئ من المواطنين للتسهيل عليهم الاتصال بادارة حماية الاسرة والاحداث نظرا لتعدد حالات العنف الواقع على النساء والاطفال.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الخط الساخن على الرقم (114) يعمل على مدار 24 ساعة ويستقبل الشكاوى وطلب الخدمات الارشادية وحالات النجدة، خاصة في المناطق النائية، كذلك الحالات التي يصعب عليها الوصول الى فروع الادارة لتقديم الشكوى او طلب المساعدة.

واكدت مدير ادارة حماية الاسرة والاحداث العقيد وفاء معمر أن خدمة الخط الساخن متوفرة في كافة المديريات والمحافظات، ويشرف عليها مجموعة من الضباط المختصين والمؤهلين للتعامل مع حالات العنف وبسرية تامة، وبامكان جميع النساء المعرضات للعنف الاستفادة من هذه الخدمة للحفاظ على حياتهن والمطالبة بحقوقهن بالطرق القانونية السليمة.