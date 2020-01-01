الاتحاد الأوروبي يدرس الرد في حال نفذت إسرائيل الضم

بروكسل /سما/

يعقد مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الاوربي اجتماعا يوم الاثنين القادم لمناقشة الاجراءات التي سيقوم بها الاتحاد في حال اقدم الاحتلال الاسرائيلي على تنفيذ مخطط الضم.

وقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي عبد الرحيم الفرا في حديث لاذاعة صوت فلسطين صباح اليوم الخميس إن الاجتماع سيناقش ايضاً كيفية الحفاظ على مبدا حل الدولتين .

واعتبر الفرا بيان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية وسياسة الأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي اكد أن ضم إسرائيل لأراض فلسطينية ليس حلا، انما يشكل انتهاكا للقانون الدولي ، اعتبره بمثابة رسالة واضحة لاسرائيل والادارة الامريكية بان الاتحاد لن يعترف باي تغييريطرأ على حدود الرابع من حزيران.

واشار سفير فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي عبد الرحيم الفرا الى ان بعض وزراء خارجية الدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي يرون بانه يجب ان يتم اتخاذ اجراءات عملية قبل تنفيذ مخطط الضم,