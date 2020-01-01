التنمية الاجتماعية بغزة تعقد دورة تدريبية حول مفاهيم حقوق الإنسان

غزة / سما /

عقد بيت الأمان للنساء والفتيات الناجيات من العنف التابع للإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والتأهيل بوزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان دورة تدريبية للموظفات والعاملات في بيت الأمان حول مفاهيم حقوق الانسان ومنظومة حقوق الانسان والشريعة الدولية لحقوق الإنسان.



وقد شارك في الدورة 25 سيدة مابين موظفات ومتطوعات ومتدربات في بيت الأمان.



وشارك في إعطاء المحاضرات والتدريب كلا من أ. منى الشوا مديرة وحدة المرأة في المركز الفلسطيني، و أ. عبد الحليم أبو سمرة مدير قسم التدريب في المركز الفلسطيني، و أ. محمد عطا الله و أ. غادة المنزلي الذين اثروا التدريب بخبراتهم ومعلوماتهم القيمة التي استفاد منها الحضور.



من ناحيته قدم د. محمد العرعير مدير عام الرعاية والتأهيل شكره للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على مساهماته في تطوير وتحسين قدرات العاملات في مجال حقوق الإنسان وخصوصا حقوق المرأة، ودعا المركز إلى مزيد من الجهود في سبيل تطوير العمل والتعاون المشترك.



وأوضحت أ. هنادي سكيك مدير بيت الأمان ان الدورة عبارة عن عدة لقاءات ولمدة 5 ايام