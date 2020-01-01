  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

جريمة هزت البرازيل.. خنقت ابنها لأنه "كان يلعب كثيرا"

الخميس 09 يوليو 2020 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
جريمة هزت البرازيل.. خنقت ابنها لأنه "كان يلعب كثيرا"


وكالات / سما /

الأم تضحي بنفسها دوما من أجل أطفالها، لكن امرأة كسرت هذه القاعدة وارتكبت جريمة هزت البرازيل، بعد أن خنقت ابنها لأنه "كان يلعب كثيرا".

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "الصن" البريطانية، الأربعاء، فإن السلطات القضائية وجهت اتهاما إلى أم على خلفية مقتل ابنها البالغ من العمر 11 عاما.

وأوضحت الشرطة أن الأم خنقت ابنها بحبل غسيل، لأنه كان يمارس ألعاب الفيديو على هاتفه الذكي.

وادعت الأم أن ابنها هرب من المنزل بعدما تجادل معها بشأن سلوكه، في محاولة لتضليل العدالة، مما دفع السلطات إلى إطلاق عمليات بحث واسعة النطاق للعثور عليه، في الغابات المحيطة بمنزل العائلة في ولاية ريو غراندي دو سول جنوبي البرازيل.

وعندما باءت عمليات البحث عن الفتى بالفشل، انهارت ألكسندرا دوجوكنسكي واعترفت بأنها قتلت ابنها بحبل غسيل، لتواجه حكما بالسجن لسنوات طويلة في حال إدانتها.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الأم البالغة من العمر (33 عاما) انهارت أمام المحققين، وقالت: "لم أعد قادرة على التعايش مع الكذب".

وأضافت أنها أصبحت بحاجة إلى التخلص من العبء الذي يثقل ضميرها.

وفي نهاية المطاف، وبعد 10 أيام على اختفاء الابن، كشفت الأم للسلطات عن مكان دفن ابنها، وهو مرأب منزل أحد الجيران.

#البرازيل #قتل #جريمة #اللعب

الأكثر قراءة اليوم

مصر تعلن موعد نهاية مفاوضات سد النهضة.. وتؤكد: لن نتهاون لأننا تحملنا الكثير

الرجوب: الاحتلال مستفز جدا من ظهوري مع العاروري.. ويحاول جرّنا الى مربع الدم..!

تحذيرات من انهيار قطاعات الإنتاج في قطاع غزة

نحن الآن في مرحلة تهديد وجودي.. "حماس" تؤكد سعيها لعقد لقاء وطني جامع

اثناء ذهابه لإحدى قواعد الجيش.. الكشف عن تفاصيل "خلل خطير" في مروحية "كوخافي"

إسرائيل تسرّع تسلحها بطائرات جديدة استعدادًا للمعركة مع إيران

تنفيذية المنظمة : اسرائيل لم تتراجع عن الضم وتتلاعب بالمواعيد

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة: تسجيل 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر مناقصة ضخمة للمواد الغذائية بهدف توزيعها على المنازل

إسرائيل تسرّع تسلحها بطائرات جديدة استعدادًا للمعركة مع إيران

قناة عبرية : إسرائيل قدمت عرضا جديدا لتبادل الأسرى مع حماس

الصحة : وفاة مواطن ٥٩ عاما من قلقيلية متأثراً بإصابته بفيروس كورونا