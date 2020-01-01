مديرية التنمية برام الله تسلم اللجنة الشعبية ولجنة طوارئ مخيم الجلزون طرودا صحية

رام الله / سما /

سلمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة رام الله والبيرة 50 طرداًصحياً، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان (unfpa) ، وبتمويل من الحكومة الكندية، للجنة الشعبية ولجنة طوارئ مخيم الجلزون ،وذلك ضمن التدخلات العاجلة التي تقوم بها المديرية في المناطق التي تتعرض لفايروس كورونا ،ولتعزيز الإجراءات الوقائية في المخيم ، والمساهمة في الجهود الوطنية والأهلية للحد من إنتشار هذا الوباء.

وقال نائب مدير المديرية سليم عودة، ضمن توجيهات وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني باعتبار المخيم اولوية وضرورة الاستجابة ونظرا للظرف الذي يمر به اهلنا في مخيم الجلزون ، باشرت المديرية بتقديم هذا التدخل وبتسليم اللجنة الشعبية هذه الطرود ، ونحن على تنسيق مباشر معها لتقديم كافة الاحتياجات للمرحلة القادمة وفق امكانيات الوزارة .

وتابع عودة نواصل عملنا لدعم صمود المدن والقرى المخيمات لفلسطينية للحد من انتشار الإصابات في فلسطين، والحاجة للسيطرة على انتشار العدوى بين المواطنين، ونؤكد حرصنا على التعاون مع كافة الشركاء لدعم مجتمعنا الفلسطيني ومساعدته في ظل ظروف هذه الجائحة ،ونعبرعن تقديرنا لصندوق الأمم المتحدة للسكان (unfpa) ، والحكومة الكندية.

ومن جانبه ثمن ثائر نخله امين سر حركة فتح ورئيس لجنة الطوارىء بالمخيم ، هذا التدخل من قبل مديرية التنمية، قائلا نقدم الشكر لوزارة التنمية ممثلة بالوزير د احمد مجدلاني، وأنه يأتي في الوقت المناسب لتوفير الاحتياجات الصحية من مواد تعقيم ومنظفات .

وتابع نخله تم تسليم الطرود من قبل لجنة الطوارىء ، ورئيس اللجنة الشعبية لخدمات المخيم محمود مبارك، وعضو الهيئة الادارية لمركز الشباب الاجتماعي ابراهيم نخله ، لفرقة الاسعاف والطوارىء التي ستقوم بتوزيعها على العائلات المحجورة .

كما ثمن جهود مديرية رام الله ممثلة بنائب المدير سليم عودة على مبادرته بالتنسيق مع اللجنة الشعبية ولجنة الطوارئ وسرعة التدخل ، وكذلك لعضو الهيئة الادارية ابراهيم نخلة على جهده المتواصل بالتنسيق مع المديرية .