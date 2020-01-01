الحكم المحلي تناقش طلب توسعه نفوذ بلدية خان يونس وبلدية رفح

غزة / سما /

عقدت وزارة الحكم المحلي بمقر الوزارة اجتماعا لمناقشة طلب توسعة نفوذ بلدية خان يونس ورفح وذلك ضمن المنطقة الاقليمية.

وحضر الاجتماع كلاٌ من م. إبراهيم رضوان وكيل وزارة الحكم المحلي، والمستشار: حسن أبو ريالة ، ورئيس بلدية رفح ،د. أنور الشاعر ، ورئيس بلدية خان يونس م. علاء البطة و نائب رئيس بلدية خانيونس و م. زهدي مدوخ دائرة الهندسة والتنظيم و، م محمد شلبي مدير المنطقة الجنوبية ، والمهندسة لبنى العارور الادارة العامة للهندسة والتنظيم.

وأفاد م. إبراهيم رضوان وكيل الوزارة أن الهدف من الاجتماعطلب توسعة نفوذ بلدية رفح وبلدية خان يونس وذلك تجسيداً لمبدأ المحافظة وحماية الوحدة العمرانية السليمة والتأكيد على السيطرة في التوغل العمراني العشوائي.

وواضحت بلدية رفح بأنها تطالب بالالتزام بالحدود المتعارف عليها اداريا لمحافظة رفح بينما بلدية خانيونس تطالب بالالتزام بالحدود الفيزيائية وشارع النصر" ميراج سابقا" الواقع ضمن نفوذها.