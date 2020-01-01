زوهار: الحكومة الإسرائيلية قد تنهار

القدس المحتلة / سما /

توقع ميكي زوهار رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن تنهار الحكومة الحالية بفعل الأزمات والخلافات بين حزب الليكود الذي ينتمي إليه، وحزب أزرق - أبيض.

وقال زوهار لصحيفة يسرائيل هيوم العبرية، إن هناك حالة انفصال واختلاف كبير بين الليكود وأزرق - أبيض.

ورأى أنه يجب على أزرق - أبيض تغيير سياساته بما يتماشى مع مصالح الحكومة، معربًا عن أمله في أن تنجح اللقاءات التي ستعقد لتحقيق الاستقرار في الحكومة.

وأكد زوهار أنه منذ البداية كان يعارض أن يكون بيني غانتس رئيسًا للوزراء.