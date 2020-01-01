  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

زوهار: الحكومة الإسرائيلية قد تنهار

الخميس 09 يوليو 2020 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
زوهار: الحكومة الإسرائيلية قد تنهار


القدس المحتلة / سما /

 توقع ميكي زوهار رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن تنهار الحكومة الحالية بفعل الأزمات والخلافات بين حزب الليكود الذي ينتمي إليه، وحزب أزرق - أبيض.

وقال زوهار لصحيفة يسرائيل هيوم العبرية، إن هناك حالة انفصال واختلاف كبير بين الليكود وأزرق - أبيض.

ورأى أنه يجب على أزرق - أبيض تغيير سياساته بما يتماشى مع مصالح الحكومة، معربًا عن أمله في أن تنجح اللقاءات التي ستعقد لتحقيق الاستقرار في الحكومة.

وأكد زوهار أنه منذ البداية كان يعارض أن يكون بيني غانتس رئيسًا للوزراء.

الأكثر قراءة اليوم

مصر تعلن موعد نهاية مفاوضات سد النهضة.. وتؤكد: لن نتهاون لأننا تحملنا الكثير

ابنة أخ ترامب تصف عمها بـ"النرجسي والكاذب" والبيت الأبيض يرد

الرجوب: الاحتلال مستفز جدا من ظهوري مع العاروري.. ويحاول جرّنا الى مربع الدم..!

تحذيرات من انهيار قطاعات الإنتاج في قطاع غزة

نحن الآن في مرحلة تهديد وجودي.. "حماس" تؤكد سعيها لعقد لقاء وطني جامع

اثناء ذهابه لإحدى قواعد الجيش.. الكشف عن تفاصيل "خلل خطير" في مروحية "كوخافي"

تنفيذية المنظمة : اسرائيل لم تتراجع عن الضم وتتلاعب بالمواعيد

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة: تسجيل 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر مناقصة ضخمة للمواد الغذائية بهدف توزيعها على المنازل

إسرائيل تسرّع تسلحها بطائرات جديدة استعدادًا للمعركة مع إيران

قناة عبرية : إسرائيل قدمت عرضا جديدا لتبادل الأسرى مع حماس

الصحة : وفاة مواطن ٥٩ عاما من قلقيلية متأثراً بإصابته بفيروس كورونا