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نفتالي بنت: الحكومة الإسرائيلية فقدت السيطرة وأجهزتها لا تعمل

الخميس 09 يوليو 2020 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
نفتالي بنت: الحكومة الإسرائيلية فقدت السيطرة وأجهزتها لا تعمل


القدس المحتلة / سما /

قال وزير الجيش السابق وزعيم حزب يمينا المعارض "نفتالي بنت"، اليوم الخميس، إن الحكومة الإسرائيلية فشلت في التعامل مع أزمة تفشي فيروس "كورونا".
 
وأضاف بنت، في مقابلة مع إذاعة الجيش، أن "الصورة سوداوية ستنعكس على الصعيد الاقتصادي ولقمة العيش، نحن في بداية أزمة اقتصادية شديدة".
 
وأكد أن "شرائح في المجتمع لم تتأثر نهائيًا بالأزمة الاقتصادية؛ بينما شرائح أخرى مصدر رزقهم دُمِّر كلياً".
 
وقال وزعيم حزب يمينا: "لو أن الأوضاع طبيعية لكان لزاماً تغيير هذه الحكومة السيئة، لكن من غير الممكن القيام بذلك في ظل الظروف الحالية".

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