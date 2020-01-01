وزارة الصحة: تسجيل 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

رام الله / سما /

اعنلت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

واضافت الوزارة في بيان لها ، ان من بين الاصابات 71 إصابة في مدينة القدس، 8 إصابات في محافظة رام الله والبيرة، 151 في محافظة الخليل، إصابة في محافظة طولكرم، 20 في محافظة بيت لحم، 3 في محافظة نابلس، 8 في محافظة أريحا والأغوار.





واكدت الوزارة انه تم تسجيل 31 حالة تعافٍ جديدة، بينهم 26 في محافظة الخليل، و5 في محافظة نابلس.

وبلغ عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة 15 حالة، وجميعها تتلقى العلاجات حسب البروتوكول الفلسطيني، بينها 3 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي، والحالات موزعة على النحو التالي: (1 ، أريحا، 1، نابلس، 8 الخليل، 3 محافظة بيت لحم، 2 ضواحي القدس)

كما تم إجراء 2940 فحصاً لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس ولمخالطي مصابين.

واشارت الى ان عدد الحالات النشطة الكلي: 5105، وعدد حالات التعافي: 699، وعدد حالات الوفاة: 25.



وتم تقسيم الإصابات الجديدة في المحافظات كالتالي:

محافظة القدس: 71 حالة

محافظة رام الله والبيرة: 1 مدينة رام الله، 7 مخيم الجلزون

محافظة الخليل: مدينة الخليل 40، حلحول 5، يطا 23، تفوح 1، بني نعيم 41، دورا 4، السموع 1، الظاهرية 4، بيت أمر 7، بيت كاحل 7، ترقوميا 1، سعير 2، مخيم العروب 2، الشيوخ 7، صوريف 4، خاراس 1، بيت عينون 1

محافظة طولكرم: باقة الشرقية 1

محافظة بيت لحم: 4 مدينة بيت لحم، 2 الولجة، 6 الدوحة، 8 الخضر

محافظة نابلس: 2 دير الحطب، 1 بيت فوريك

محافظة أريحا والأغوار: 8 مدينة أريحا