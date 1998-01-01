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أول صور مسربة لهاتف "غوغل بيكسل 5 إكس إل" المرتقب

الخميس 09 يوليو 2020 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول صور مسربة لهاتف "غوغل بيكسل 5 إكس إل" المرتقب


وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية عالمية أول صور مسربة لهاتف "غوغل بيكسل 5 إكس إل" المرتقب.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن تلك الصور المسربة لهاتف "بيكسل 5 إكس إل" أظهرت عددا من المواصفات الخاصة بالهاتف المرتقب.

وتظهر الصور شاشة لمسية لهاتف غوغل المرتقب مزودة بثقب في الزاوية العليا اليسرى للكاميرا السيلفي الأمامية.

كما سيتم دعم الهاتف أيضا بمستشعر بصمة أصبع وكاميرا مزدوجة خلفية على شكل مربع في الزاوية اليسرى العليا.

​ولم تظهر الصور مواصفات الكاميرات الخلفية، ولكن يبدو من الصور أن واحدة منها تحتوي على عدسة ذات زاوية فائقة الاتساع.

كما يبدو من الصور المسربة أن هاتف "بيكسل 5 إكس إل" سيأتي بزر للتحكم الصوتي وزر الطاقة على الجانب الأيمن، مع وجود منفذ "يو إس بي سي" في الأسفل، ومقبس سماعة رأس علوي.

​ويبلغ سمك هاتف "بيكسل 5 إكس إل" 9.5 ملم بما يتضمن نتوء الكاميرات الأمامية والخلفية.

#غوغل بيكسل 5 إكس إل #هاتف

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