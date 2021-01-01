فيراري تعتزم طرح سيارة جديدة بمحرك أقوى في السوق الأمريكية

وكالات / سما /

أظهرت الوثائق التي قدمتها شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية فيراري إلى إدارة الحماية البيئية الأمريكية اعتزام الشركة زيادة قوة المحرك في نسخة جديدة من سيارة أسمتها "2021 فيراري إف 164 بي.سي.بي".

وذكر موقع "موتور تريند" المتخصص في موضوعات السيارات أنه في حين لا يمثل هذا الاسم المكون من أرقام وحروف لا يعني الكثير بالنسبة للشخص العادي فإن عشاق سيارات فيراري يدركون أن اسم "إف 164" هو الرمز الداخلي للسيارة بورتوفينو.

وهذا يعني أن هناك احتمالا أن يكون الملف الذي قدمته فيراري إلى إدارة الحماية البيئية يشير إلى اعتزام فيراري طرح نسخة جديدة محدثة من السيارة بورتوفينو لعام 2021, ولكن موقع "موتور تريند" يرى أن الأمر قد لا يكون كذلك ،لأن فيراري قدمت بالفعل إلى إدارة الحماية البيئية الأمريكية بيانات كاملة بشأن معدل استهلاك الوقود في السيارة بورتوفينو 2021

ومن المحتمل أن يكون الطراز القادم يمثل شيئا مختلفا. وفي ضوء معرفتنا بفيراري فإنه من المحتمل أن يكون طرازا جديدا أقوى أداء.

وبحسب الملف الذي قدمته الشركة الإيطالية إلى السلطات الأمريكية، فإن السيارة الجديدة إف 164 بي.سي.بي حصلت على محركها من السيارة الكوبيه المنتظرة فيراري روما، التي تحمل الاسم الكودي إف 169 داخل الشركة الإيطالية.

معنى ذلك أن السيارة أف 164 بي.سي.بي ستعمل بمحرك سعة 9ر3 لتر ويتكون من 8 صمامات بقوة 612 حصانا ، وهو ما يزيد بمقدار 12 حصانا عن محرك السيارة بورتوفينو الحالية.

كما غيرت السيارة إف 164 بي.سي.بي نظام ناقل الحركة الأقل قوة ذي السبع سرعات الموجود في بورتوفينو بناقل حركة آلي ذي 8 سرعات يستخدم مع السيارة روما أيضا.

وستساعد القوة الإضافية للمحرك وقدرة صندوق التروس السيارة بي.سي.بي في كل من الجر والسير.

في الوقت نفسه فإن معدل تسارع السيارة الجديدة يماثل السيارة بورتوفينو حيث تستطيع الوصول إلى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3 ثوان فقط. في المقابل فإن كفاءة استهلاك الوقود في السيارة الجديدة أفضل منها في بورتوفينو بمقدار ميل إضافي لكل جالون حيث تستهلك السيارة بي.سي.بي جالونا لكل 16 ميلا داخل المدن و23 ميلا لكل جالون على الطرق السريعة و19 ميلا لكل جالون أثناء السير داخل المدن وعلى الطرق السريعة معا.