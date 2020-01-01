نادي العاصمة يستعد لتنظم مهرجانه السنوي

القدس المحتلة / سما /

أكد المشرف الرياضي على الفرق الكروية في نادي العاصمة ماهر مفارجة جاهزية فرق النادي "من كلا الجنسين"، مؤكدا ان اللجان الفنية وطواقم التدريب تواصل عملها التدريبي والتثقيفي في ارض الملعب والقاعات مع الالتزام بالتعليمات الرسمية للجهات الصحية الفلسطينية من حيث التباعد والتعقيم والحفاظ على شروط السلامة والصحة العامة جراء جائحة كورونا. وأشار مفارجة ان فريق آنسات العاصمة والذي يشرف على تدريبه المدرب تامر عقل والمدربة صابرين الصياد يواصلان رفع جاهزية الفريق البدنية والنفسية من خلال التدريبات والتحضيرات.

ونوه مفارجة ان مجلس ادارة نادي العاصمة وبناء على توصيات فراس ابو ميالة يستعد لأحياء المهرجان الكروي النسوي العاشر على ارض ملعب جبل الزيتون بالقدس بمشاركة مائة لاعبة كرة قدم مقدسي في تجمع كروي يعد هو الاكبر على مستوى العاصمة، وبعد ذلك سيصار لتنظيم دوري كرة قدم مقدسي نسوي باشراف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وبرعاية تجمع قدسنا للاتحادات الرياضية.