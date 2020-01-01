صحيفة مدريدية تشيد بما فعله جريزمان مع برشلونة في الديربي

وكالات / سما /

أشادت صحيفة آس الإسبانية المحسوبة على ريال مدريد، بما فعله نجم الغريم التقليدي برشلونة، أنطوان جريزمان، في مباراة ديربي إقليم كتالونيا مساء الأربعاء بين البارسا وإسبانيول.

و استقبل برشلونة جاره إسبانيول في ملعب الكامب نو في لقاء هام لحساب مباريات الأسبوع الخامس والثلاثين من الدوري الإسباني، و أنهى المباراة بالفوز بهدف دون رد سجله لويس سواريز في الشوط الثاني.

و أوضحت آس أن جريزمان ظهر من جديد بشكل مميز مع البارسا ، ليُغير وجهه الذي اعتاد على الظهور به مع البارسا في المباريات خلال الأسابيع الماضية، و يرتدي ثوب التألق للمباراة الثانية على التوالي.

و أفادت الصحيفة المدريدية بأن جريزمان ساهم بشكل كبير و كان لاعباً محورياً في لقطة تسجيل الهدف للبارسا عن طريق لويس سواريز بعدما مرر الكرة بكعب القدم لليونيل ميسي الذي سدد الكرة قبل أن تعود لسواريز الذي وضعها بسهولة في الشباك.

و كان جريزمان قد نفض غبار دكة البدلاء عن جسده في مباراة فياريال وعزف سيمفونية رائعة و سجل هدفاً سيبقى خالداً في تاريخه الكروي في مرمى الغواصات الصفراء، و ساعد فريقه على الفوز خارج القواعد في ملعب لا سيراميكا برباعية لهدف.