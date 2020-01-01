صلاح يقود ليفربول للفوز على برايتون في ليلة كسر النحس

وكالات / سما /

تمكن ليفربول من تحقيق انتصار معنوي على مضيفه برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد خلال المباراة التي أقيمت على ملعب “فالمر” لحساب الجولة 34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة تألق النجم المصري محمد صلاح بتسجيله هدفين وصناعة هدف آخر، ليرفع رصيده إلى 19 هدفاً، ويقلص الفارق مع جيمي فاردي مهجم ليستر سيتي الذي يتصدر قائمة الهدافين برصيد 25 هدفاً.

وتخلص ليفربول أخيراً من اللعنة التي طاردته في المباريات الأخيرة خارج الديار، حيث فشل في تحقيق الفوز في آخر 5 مباريات خاضها بعيداً عن ملعب أنفيلد رود، متلقياً 4 هزائم وتعادل وحيد، قبل أن يحقق اليوم فوزاً مستحقاً.

ومنذ الدقيقة الأولى بدأ ليفربول ممارسة ضغطه العالي المعتاد على الخصم، وأثمر ذلك عن افتكاك الكرة في الثلث الأخير من الملعب من قبل نابي كيتا الذي مرر الكرة لمحمد صلاح، وبدوره أودعها بالشباك بعد مرور 6 دقائق فقط على صافرة البداية.

وبعد دقيقتين فقط، صنع الفرعون المصري الهدف الثاني للريدز لزميله جوردان هندرسون الذي سدد كرة رائع من خارج منطقة الجزاء فشل الحارس في التصدي لها، وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، أحرز برايتون هدف التقليص عن طريق ليوناردو توسارد.

وواصل ليفربول فرض سيطرته مع بداية الشوط الثاني وخلق أكثر من فرصة سانحة للتسجيل، قبل أن يسجل صلاح هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه عند الدقيقة 76 عبر كرة رأسية محولة من ركلة زاوية نفذها روبرتسون.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 92، ليواصل مشوار البحث عن 100 نقطة بعد أن حسم اللقب بشكل رسمي، بينما تجمد رصيد برايتون عند النقطة 36 وتراجع إلى المركز 15.