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روما ينتصر على بارما وأتالانتا يهزم سامبدوريا في الدوري الإيطالي

الخميس 09 يوليو 2020 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روما ينتصر على بارما وأتالانتا يهزم سامبدوريا في الدوري الإيطالي


وكالات / سما /

حقق نادي أتالانتا فوزاً هاماً على سامبدوريا بهدفين دون رد، وذلك في المُباراة التي جمعتهما في إطار الجولة 31 من الدوري الإيطالي.

فوز أتالانتا الذي تحقق على أرض ملعب أتليتي أزوري جاء بعد هدفي رافاييل تولوي في الدقيقة 75، ولويس مورييل في الدقيقة 85.

وعلى أرضه خسر بولونيا من ساسولو بهدفين لهدف، سجل هدفي الضيوف دومينيكو بيراردي في الدقيقة 41، ولوكاس هاراسلين في الدقيقة 56، فيما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد موسى بارو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وعلى أرض الملعب الأولمبي، حقق نادي العاصمة الإيطالية روما فوزاً مقنعا على بارما بهدفين لهدف، سجل هدفي الجيالوروسي ميختاريان في الدقيقة 43، وجوردان فيرينو، وذلك بعد أن كان بارما هو من سجل أولاً عن طريق يوران كوتسكا في الدقيقة 9 من ركلة جزاء.

وحقق تورينو فوزاً كبيراً على بريشيا بثلاثة أهدافٍ لهدف، سجل ثلاثية تورينو أليش ماتيو في الدقيقة 48 بالخطأ في مرمى فريقه، وأندريا بيلوتي في الدقيقة 58، وسيموني زازا في الدقيقة 86، فيما سجل هدف بريشيا الوحيد إرنستو توريجروسا.

وحقق نابولي فوزاً خارج الأرض على حساب جنوى بهدفين لهدف، سجل هدفي الضيوف درايز ميرتنز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسجل هيرفينج لوزانو الهدف الثاني في الدقيقة 66، فيما سجل هدف جنوى الوحيد إدواردو جولدانيجا في الدقيقة 49، وتعادل فيورنتينا مع كالياري بدون أهداف.

#الدوري الإيطالي #بارما #أتالانتا #سامبدوريا

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